Der 1. FC Köln schlägt auf Mallorca sein Trainingslager auf

Die Geißböcke kommen: Der 1. FC Köln, Absteiger aus der Bundesliga und derzeit Tabellenzweiter der Zweiten Liga, veranstaltet vom 9. bis zum 17. Januar ein Winter-Trainingslager auf Mallorca. Zum ersten Mal seit 2015 fliegt der Club aus dem Rheinland damit im Winter wieder ein paar Tage in den Süden. Trainieren werden die Spieler um Trainer Markus Anfang auf dem Sportgelände Son Bibiloni, wo auch Insel-Zweitligist Real Mallorca seine Übungseinheiten abhält. Das erklärte Ziel des Clubs ist es außerdem, Profivereine aus nördlichen Gefilden im Winter auf der Insel zu empfangen.

Ursprünglich wollte der 1. FC Köln nach Katar fliegen und hatte bereits ein Trainingslager in der sogenannten Aspire-Akademie in Doha angesetzt. Laut dem Kölner "Stadtanzeiger" hatte der Club auf Intervention des Präsidenten Werner Spinner die Reise kurzfristig wegen der Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage in Katar abgesagt. Ersatz musste her, auf Mallorca wurde man fündig. Ganz zufrieden sind die Kölner mit der Wahl allerdings nicht. Weil es in Son Bibiloni kein Hotel gibt, müssen die Spieler von ihrer Unterkunft im Fünf-Sterne-Hotel Castillo Son Vida mit dem Bus zum Trainingsplatz fahren. Bei zwei Einheiten pro Tag sind das vier Busfahrten und rund 90 Minuten im Bus.

Trainingsauftakt ist am 4. Januar, nach Mallorca fliegen die Kölner dann am 9. Januar auf die Insel. Für den 16. Januar ist ein Trainingsspiel angesetzt, der Gegner ist noch nicht bekannt. Am Tag darauf fliegen die Kölner zurück, bevor am 31. Januar bei Union Berlin das erste Pflichtspiel 2019 ansteht. /jk