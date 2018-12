Atlético Baleares feiert den nächsten Heimsieg

Fußball-Drittligist Atlético Baleares hat seine Heimstärke in der Segunda División B am Sonntag (2.12.) einmal mehr unterstrichen. Die Mannschaft von Trainer Manix Mandiola schlug Atlético Levante, die B-Mannschaft des Erstligisten aus Valencia, mit 2:1. Durch den Sieg bleibt der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann ganz oben dran in der Tabelle und sichert sich eine weitere Woche einen Platz in den Play-off-Rängen um den Aufstieg in die Zweite Liga.

Der Sieg in Son Malferit ging für die Hausherren vollkommen in Ordnung, die dem Spiel schnell ihren Stempel aufdrückten. Es dauerte allerdings bis zur 27. Minute, ehe Nuha mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck die Führung für die Hausherren erzielte. Nur fünf Minuten später wurde ein Tor der Blau-Weißen durch Canario vom Schiedsrichter abgepfiffen.

Die kalte Dusche kam dann vier Minuten nach Wiederanpfiff, als Jauregi für die Gäste ausglich. Atlético Baleares rannte an und hatte mehrere gute Chancen, ehe Hugo Díaz in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte. Damit hat Atlético Baleares nun bereits sechs Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, der nicht mehr zur Aufstiegsrunde berechtigt. Vier der letzten fünf Spiele hat das Team gewonnen. Am kommenden Wochenende müssen die Mallorquiner auswärts bei Valencia Mestalla, dem B-Team des FC Valencia, ran. Tag und Anstoßzeit stehen noch nicht fest. /jk