Mallorca hat eine neue Weltmeisterin

Torhüterin Cata Coll von Mallorca hat ihrem Team, den U-17-Frauen, am späten Samstagabend (1.12.) den Weltmeistertitel festgehalten. Die aus Pòrtol in der Gemeinde Marratxí stammende Schlussfrau gehörte beim Finale gegen Mexiko im Stadion Charrúa in Montevideo zu den besten Spielerinnen des Teams. Die für UD Collerense in der Zweiten spanischen Liga spielende Coll machte mit dem 2:1-Sieg ihren Traum wahr.

Die Spanierinnen hatten bei der WM 2014 das Finale gegen Japan mit 0:2 verloren und wurden 2016 Dritter in Jordanien. Jetzt klappte es mit dem Titelgewinn in Uruguay. Neben Coll die überragende Spielerin auf dem Platz war die Doppeltorschützin Claudia Pina. Mexiko kam durch Denise Castro nur zu einem Treffer. /jk