Real Mallorca beißt sich oben in der Tabelle fest

Mit 2:0 in Reus erfolgreich: die Fußballer von Real Mallorca. Foto: DM

Nicht unbedingt schön, aber erfolgreich: Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat sich im Stile eines Spitzenclubs einen 2:0-Auswärtserfolg bei Deportiu Reus in Katalonien geholt. Das Team von Trainer Vicente Moreno ist damit seit sieben Spielen ungeschlagen und hat den zweiten Sieg in Folge eingefahren.

In der ersten Halbzeit war es ein über weite Teile unansehnliches Match. Beide Mannschaften kamen nicht ins Spiel, vor allem Real Mallorca war quasi inexistent und kam nur zweimal überhaupt halbwegs gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft. Dementsprechend ging es ohne Tore in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel allerdings war Real Mallorca klar Herr auf dem Platz und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. In der 70. Minute war dann das 0:1 fällig. Stoichkov, der gerade erst eingewechselt worden war, schoss einen Freistoß, den der Torhüter nicht festhalten konnte. Valcarce sorgte mit einem platzierten Nachschuss für die Führung des Inselclubs. Und kurz vor dem Ende legte der Torschütze vom Dienst, Lago Junior, einen weiteren Treffer drauf und entschied die Partie.

Real Mallorca setzt sich mit dem Erfolg oben in der Tabelle fest und steht nach dem Ende des 16. Spieltags auf dem sechsten Rang, dem letzten Platz, der noch für die Play-offs um den Aufstieg in die Primera División berechtigt. Am kommenden Samstag (8.12.) empfängt Real Mallorca zuhause im Stadion von Son Moix um 18 Uhr den Tabellenzehnten aus Oviedo. /jk