Real Mallorca verliert 2:1 gegen Málaga

Real Mallorca verlor am Samstag (8.12.) gegen Málaga im Stadion von Son Moix mit 1:2. In der 42. Minute schoss Jack Harper die Andalusier zum 0:1. In der 72. Minute folgte dann der Ausgleich zum 1:1 durch Álex López. Daraufhin konnte Alfred N'Diaye in der 85. Minute den Treffer erzielen, der seiner Mannschaft den Sieg einbrachte.

Als nächstes trifft der Inselclub am Samstag (15.12.) um 20 Uhr auf Sporting Gijón.