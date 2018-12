Peter Sagan, Marcel Kittel, Chris Froome: Hier können Sie die Radprofis auf Mallorca antreffen

Die Hauptsaison für Radsportler geht auf Mallorca wieder los. Nicht nur Hobbyradler drehen auf der Insel ihre Runden, auch die Profis trainieren fleißig. Es gibt kaum einen bekannten Radfahrer, der dieser Tage nicht auf Mallorca zu sehen ist.



Der slowakische Radprofi Peter Sagan hat mit dem deutschen Rennstall Bora-Hansgrohe im Iberostar Royal Cristina an der Playa de Palma seine Zelte aufgeschlagen. Der dreifache Weltmeister hat in den sozialen Netzwerken ein Video gepostet, das ihn beim Treppensteigen zeigt - auf dem Fahrrad versteht sich.





I thought I would take a shortcut in our training ride in Mallorca but, as my friend @Daniel87Oss says, this one is tough even on foot... @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent pic.twitter.com/EsKCkSYfkO