Sky verkündet auf Mallorca Abschied vom Radsport

Das Radteam Sky könnte derzeit das letzte Mal unter diesem Namen auf Mallorca im Trainingslager sein. Wie der Rennstall am Mittwoch (12.12.) bekannt gab, wird der Medienkonzern nach der kommenden Saison das Sponsoring einstellen.

Das Team hat am Mittwoch sein Trainingslager in Port d'Alcúdia begonnen. Wie viele andere Rennställe nutzt Sky seit Jahren Mallorca zur Saisonvorbereitung. Am Morgen hat das Team einen offenen Brief auf der eigenen Internetseite publiziert.

Für die kommende Saison 2019 ändere sich nichts, heißt es darin. Da es nun die letzte Saison mit Sky ist, wolle das Team den größtmöglichen Erfolg einfahren.

Bis zur Tour de France im Juli will der Rennstall dann Klarheit über die eigene Zukunft haben. Der Plan ist, einen neuen Sponsor zu finden, der sich mit den Werten des Teams vereinbaren lässt. "Wir können aber nichts garantieren", heißt es in dem Brief. /rp