Angelique Kerber startet auch 2019 bei den Mallorca Open

Angelique Kerber tritt bei den Mallorca Open 2019 an. Das hat der Veranstalter am Montag (17.12.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Für Kerber ist es nach 2018 das zweite Turnier auf der Insel. Bei der vergangenen Ausgabe des Rasenturniers in Santa Ponça war Kerber überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Dafür zeigte sich die Bremerin beim Grand Slam in Wimbledon stark und siegte. Der Titel war auch einer der Gründe, weshalb Kerber zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt wurde.

Die vierte Ausgabe des Turniers geht vom 16. bis 23. Juni. Karten gibt es hier. /rp