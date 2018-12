Atlético Baleares verpasst Weihnachten an der Tabellenspitze

Schlagabtausch in Katalonien: Atlético Baleares verlor beim Tabellenführer Lleida.

Foto: Atlético Baleares

Drittligist Atlético Baleares hat das letzte Saisonspiel des Jahres beim Tabellenführer in Lleida mit 3:2 verloren. Die Mannschaft von Manix Mandiola lieferte sich einen lebendigen Schlagabtausch mit den Katalanen und gingen in der 11. Minute durch Canario in Führung. Pedro Martín glich sieben Minuten später aus.

Marcos de la Espada sorgte in der 29. Minute für die erneute Führung der Balearen. Juanto Ortuño feuerte den Ball in der 43. Minute zum Ausgleich in die Maschen. ZAcht Minuten vor Schluss sorgte er für den Siegtreffer.

Atlético Baleares hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und bleibt mit 31 Punkten nach 18 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. /pss