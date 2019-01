Jubel und Schmach für den Fußball auf Mallorca

Die einen jubeln, die anderen versagen kläglich: Während Real Mallorca am Sonntag (6.1.) auswärts 2:0 gegen Almeria unterlag, konnten die Jungs von Atlético Baleares im Heimspiel den Verein Hércules Alicante mit 1:0 besiegen.

"Das schlechteste Zusammenspiel der Roten in der ganzen Saison" - so lautet die Bilanz von MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" über die Niederlage des Zweitligisten Real Mlalorca. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hat die Mannschaft am Sonntag (6.1.) im Auswärtsspiel gegen Almería versagt. Allein Torwart Manolo Reina zeigte Glanzleistungen und verhinderte, dass die Gegner zwei Elfmeter in weitere Treffer verwandelten. Real Mallorca bleibt auf dem achten Tabellenplatz zurück.

Besser fällt die Kritik über Atlético Baleares aus. "Ein patentes Spiel", kommentiert "Diario de Mallorca"-Sportredakteur Manuel Fernández die Partie der Drittlegisten. Tatsächlich zeigten sich die Blau-Weißen von der ersten Minute an zielstrebig. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Nuha erzielte den ersten Treffer in der 13. Minute, Villapalos den zweiten in der 18. Minute. Atlético Baleares steht damit auf Platz drei der Tabelle und gilt als klarer Aufstiegskandidat.

Real Mallorca tritt am kommenden Samstag (12.1.) um 20.30 Uhr in Palma de Mallorca gegen Deportivo La Coruña an. Atlético Baleares spielt am Sonntag (13.1.) um 12 Uhr ebenfalls zuhause gegen CD Castellón. /somo