Rafael Nadal eröffnet Tennis Centre in Griechenland

Rafael Nadal expandiert weiter. Nach der Rafa Nadal Academy in Manacor auf Mallorca und einem Zentrum in Mexiko will der Tennisstar im April ein weiteres Zentrum auch in Griechenland eröffnen. Das griechische Rafa Nadal Tennis Centre werde im Sani Resort, einem Fünf-Sterne-Komplex in Halkidiki im Norden des Landes eröffnet, teilte das Unternehmen am Freitag (11.1.) mit.

Das neue Zentrum soll acht Sandplätze beherbergen, auf denen Spieler verschiedener Altersstufen und Spielstärken trainiert werden. Dabei werde man alle Erfahrungen einfließen lassen, die man in mehr als 15 Jahren im Profisport erworben habe, heißt es.

Mit dem Zentrum in Griechenland werde die internationale Expansion des Projekts konsolidiert. Zuvor war bereits ein Tennis Centre in einem Urlaubszentrum in der mexikanischen Region Cancún eröffnet worden. /ff

