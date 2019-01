Real Mallorca kämpft sich zum Sieg

Es war eine hart umkämpfte, aber faire Partie, die sich Real Mallorca am Samstagabend (12.1.) mit Deportivo La Coruña im Heimstadion Son Moix lieferte. In der ersten Halbzeit fiel kein Tor, erst in der 77. Minute verwandelte Lago Junior den Siegtreffer für Mallorca. Der Afrikaner liefert ein herausragendes Spiel. Nur zwei gelbe Karten wurden verteilt, in beiden Fällen gingen sie an Spieler von Deportivo.

Atlético Baleares spielte am Sonntag gegen Castellón aus Valencia 0:0 unentschieden.