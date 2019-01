Das Testspiel des 1. FC Köln gegen Real Mallorca ist öffentlich

Einen Tag, bevor die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln ihr Winter-Trainingslager auf Mallorca beendet, steigt am Mittwoch (16.1.) ein Testspiel gegen Real Mallorca. Die Begegnung findet um 11 Uhr in der Sportstadt Son Bibiloni an der Landstraße von Palma nach Sóller statt. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Die Kölner reisen nach acht Tagen Trainingslager in Palma am Donnerstag (17.1.) wieder zurück ins Rheinland. Dann bleiben ihnen noch zwei Wochen Vorbereitung in Deutschland, bevor die Rückrunde der Zweiten Liga startet. Köln will nach dem Abstieg in der vergangenen Saison so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga. /jk

Lesen Sie hier weiter: So feierten die Fans ihre Kölner beim Trainingslager auf Mallorca