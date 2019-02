Deutscher Sieg bei der Playa de Palma Challenge

Emanuel Buchmann ließ sich von der Umleitung nicht beirren. Der Profi vom deutschen Rennstall Bora Hansgrohe hat am Freitag (1.2.) die zweite Etappe bei der Playa de Palma Challenge gewonnen.



Nach einem starken Unwetter in der Nacht zuvor war ein Stück der Straße, wo das Rennen langführen sollte, weggebrochen. Das Rennen wurde umgeleitet.



169 Kilometer waren die Radsportler in der Tramuntana unterwegs. Buchmann siegte vor dem Belgier Tim Wellens und dem Niederländer Bauke Mollema.



Die Zieleinfahrt im Video:





Die dritte Etappe der Challenge führt am Samstag (2.2.) erneut durch die Tramuntana. /rp