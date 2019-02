Feierlaune bei Atlético Baleares, Trauer bei Real Mallorca

Die Euphorie ebbt bei Atlético Baleares nicht ab. Der Drittligist hat am Sonntag (10.2.) sein Heimspiel gegen Peralada-Girona mit 1:0 gewonnen. Das Team vom deutschen Präsidenten steht somit weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Villarreal B.

Der zügige Wind im Stadion von Son Malferit hat den beiden Teams das Leben schwer gemacht. Atlético Baleares wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte den Gegner fast über die komplette Spieldauer. Dennoch dauerte es bis zur 67. Minute, ehe Innenverteidiger Álvaro Vega den Ball nach einem Eckstoß über die Linie stocherte.

Auswärts geht es für Atlético am Sonntag (17.2.) gegen Conquense weiter. Auf fremden Platz hat der Inselclub in dieser Saison erst einen Sieg geholt.

In der Fremde tut sich auch Real Mallorca schwer. Gegen den Tabellenführer Albacete mussten die Mallorquiner eine 0:2-Pleite hinnehmen. Der Zweitligist präsentierte sich zwar ballsicher, war aber bei einer starken Kombination der Heimelf geschlagen. Bela köpfte den Ball ins Netz. Lange passierte nichts mehr im Spiel. Albacete stand kompakt und ließ keine Chancen zu. Erst in der zweiten Halbzeit prüfte RCD-Angreifer Aridai den mallorquinischen Torhüter Tomeu Nadal im Tor von Albacete. In der Nachspielzeit entschied Albacete mit einem Konter das Spiel. Mallorcas Verteidiger zog die Notbremse, bekam überraschenderweise nur die glebe Karte, aber den fälligen Elfmeter verwandelte Susaeta sicher.

Durch die Pleite rutscht Real Mallorca auf den neunten Platz ab und hat zwei Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze. Im Stadion von Son Moix ist das Team am Sonntag (17.2., 12 Uhr) gegen Lugo im Einsatz. /rp