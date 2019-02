Atlético Baleares ist Tabellenführer der dritten Liga

Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Atlético Baleares hat am Samstag (16.2.) die Tabellenführung der dritten Liga erobert. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann hat auswärts gegen Conquense mit 1:0 gewonnen.



Da Atlético Baleares nun auch in der Fremde Punkte sammelt, ist mit dem Team im Aufstiegskampf zu rechnen. Im Stadion von Son Malferit ist Atlético sowieso das heimstärkste Team. Auswärts drückte bislang der Schuh, doch davon war am Samstag nichts zu sehen.



Atlético wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte die Partie. Nach 40 Minuten nutzte Rechtsverteidiger Peris eine Unruhe in der gegnerischen Verteidigung und schloss sehenswert in den Winkel ab.



Das Tor im Video:





? Arranca la 2ª parte en La Fuensanta!



? GOLAZO ATB |



?? Pero qué chicharrito a la escuadra con la zurdita desde el lateral derecho!



|0-1|#ConquenseATB ??? pic.twitter.com/EDpM1t9Snp — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 16. Februar 2019

In der zweiten Hälfte hätte Samuel Shashoua für die Mallorquiner erhöhen können, scheiterte aber an einem Verteidiger auf der Torlinie. Auf der anderen Seite hielt der deutsche Keeper Carl Klaus das Tor für Atlético mit mehreren starken Paraden sauber.Zumindest bis Sonntag (17.2.) hält der Inselclub die Tabellenführung. Dann kann Verfolger Villarreal B mit einem Sieg gegen Sabadell vorbeiziehen.Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich in der dritten Liga für die Play-offs um den Aufstieg. Der jeweilige Meister der vier Staffeln hat jedoch zwei Chancen. Die vier Tabellenführer spielen zwei Aufsteiger aus. Die Verlierer spielen mit den anderen Teams um weitere zwei Plätze in der zweiten Liga.Am Sonntag (24.2.) ist Atlético Baleares um 12 Uhr im Stadion von Son Malferit gegen die zweite Mannschaft vom FC Barcelona im Einsatz. /rp