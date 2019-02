Real Mallorca siegt mühelos im Heimspiel gegen Lugo

Der Zweitligist Real Mallorca hat nach seiner schwachen Leistung in der Vorwoche wieder Gas gegeben und sich am Sonntag (17.2.) im Spiel gegen die Mannschaft aus Lugo von seiner besten Seite gezeigt. Im heimischen Stadion Son Moix gewann das Team von Trainer Vicente Moreno mit 3:0.

Die Insel-Kicker kamen gegen die Gäste aus Galicien schnell ins Spiel. Dani Rodríguez sorgte vor knapp 7.500 Zuschauern bereits in der 8. Minute für die Führung. In der zweiten Halbzeitpause war es dann erneut Rodríguez, der das Tor der Gäste traf. Nach einem Foul durch Miguel Vieira erhielt schließlich Lago Junior die Chance zum Elfmeter. In der Verlängerung verhalf er seinem Team zum Endstand von 3:0.

Als nächstes tritt Real Mallorca am Freitag (22.2.) um 21 Uhr gegen die Mannschaft aus Teneriffa an. /ff