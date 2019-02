Real Mallorca verschenkt zwei Punkte in der Nachspielzeit

Zwei Punkte liegengelassen: Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat am Freitagabend (22.2.) die große Chance verpasst, auf einen Play-off-Platz zurückzukehren. Bei CD Tenerife auf den Kanaren reichte es für das Team von Trainer Vicente Moreno nur zu einem 2:2, obwohl bis zur 70. Minute alles nach einem Sieg der Gäste aussah.

Real Mallorca hatte nach dem lockeren 3:0 gegen Lugo in der Vorwoche zunächst auch auf Teneriffa alles im Griff. Lago Junior spielte in der 15. Minute einen präzisen Pass zu Estupiñán, der von außerhalb des Strafraums mit einem platzierten Schuss das 1:0 für Real Mallorca besorgte. Und nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte ein katastrophaler Torwartfehler von Dani Hernández für das 2:0 der Gäste. Hernández rutschte beim Versuch, einen Rückpass anzunehmen, kurz vor dem eigenen Tor aus. Budimir hatte aufgepasst, schnappte sich den Ball und musste nur noch einschieben.

CD Tenerife gab sich allerdings zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kam in der 71. Minute durch einen Freistoß zum Anschlusstreffer durch Racic. Fortan ging das Spiel fast nur noch auf das Tor von Manolo Reina, dem Torwart von Real Mallorca. Estupiñán sah in der 86. Minute die Ampelkarte. Die Hausherren belohnten sich schließlich in der 92. Minute für ihren Einsatz und schafften durch Tyronne noch den Ausgleich.

Real Mallorca klettert immerhin vorübergehend auf Rang 7, kann von Cádiz aber wieder verdrängt werden. Für den Inselclub stehen nun zwei Heimspiele in Folge an. Am Sonntag (3.3.) um 12 Uhr geht es in Son Moix gegen Elche, am Samstag drauf (9.3.) gastiert um 16 Uhr Oviedo bei Real Mallorca. /jk