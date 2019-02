Basketball-Bundesligist trainiert auf Mallorca

Den Fraport Skyliners scheint Mallorca zu gefallen. Wie fast jedes Jahr hält der Basketball-Bundesligist ein Trainingslager auf Mallorca ab. Die Mannschaft kam am Sonntag (24.2.) an und bereitet sich bis Freitag (1.3.) in Inca auf die restliche Saison vor.

Zuletzt war das Club im April 2018 auf der Insel. Damals kam das Team noch in Bendinat unter. Diesmal ist die Mannschaft auf die Finca Binibona gewechselt. Während das enge Beieinander offenbar einen guten Teamgeist schaffen soll, macht es sich das Trainergespann in Hotelzimmern gemütlich.

16 Spiele stehen für die Skyliners in der Bundesliga noch aus. Derzeit steht das Team im Niemandsland der Tabelle auf Platz 13. Drei Siege Vorsprung hat der Club auf die Abstiegsplätze, ebenfalls drei Siege Rückstand auf die Play-off-Plätze. /rp