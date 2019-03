Briten führen bei der Rally Clásico auf Mallorca

Die Oldtimer flitzen bei der Rally Clásico wieder über Mallorca. Stand Freitag (8.3.): Es führt das britische Team Seb Pérez und Gary McElhinney im Porsche Carrera RS aus dem Jahr 1975 die Wertung in der Geschwindigkeitskategorie an. Im Zeitfahren sind die Mallorquiner Joan Mas und Toni Magraner im MG B GT von 1975 vorne.

Für die 15. Ausgabe der Rally Clásico haben sich 98 Teams angemeldet, 20 verschiedene Automarken sind vertreten, vom Mini Cooper bis zu einer Chevrolet Corvette aus dem Jahr 1961. „Die Teilnehmerzahl ist ein Rekord", sagte Renndirektor Antonio Dezcallar vergangene Woche bei der Präsentation in Puerto Portals, dem Heimathafen des Spektakels. „Mehr können wir nicht aufnehmen, sonst würde der familiäre Charakter des Treffens kaputtgehen."

Von Donnerstag (7.3.) bis zum Sonnabend brausen die Klassiker über die Insel. Die Piloten würden in diesem Jahr auf einem sehr hohen Niveau fahren. So habe man zum Beispiel mit dem spanischen Profi-Rennfahrer Daniel Clos einen Teilnehmer, der schon in der Formel 1 unterwegs war, wenn auch „nur" als Testfahrer. Ebenfalls mit dabei sind Vorjahressieger Kris Rosenberger (Porsche 911, Baujahr 1981) aus Österreich mit seiner Beifahrerin Christa Ettel und der Deutsche Favorit Stefan Oberdörster (Porsche 911, 1972), der schon dreimal den Gesamtsieg einfahren konnte.

Am Sonnabend findet ab 19.45 Uhr die Preisvergabe im Hafen statt. /lk /rp