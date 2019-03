Wieder ein Heimsieg für Real Mallorca

Real Mallorca hat am Samstag (9.3.) einen erfolgreichen Heimsieg hingelegt. Zuhause in Palma de Mallorca gewann das Team 1:0 gegen Oviedo und kann sich so den Traum von den Playoffs weiter erhalten.

Das Spiel begann von beiden Seiten aus zögerlich. Keine der Mannschaften traute sich in den ersten Minuten Angriffe zu riskieren. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Jungs von Real Mallorca mutiger - mit Erfolg. In der 68. Minute erzielte Pervis Estupiñán den entscheidenden Treffer. Damit kann der Zweitligist auf fünf Siege und ein Unentschieden bei seinen letzten sechs Heimspielen im Son-Moix-Stadion zurückblicken.

Das nächste Mal tritt Real Mallorca am Sonntag (17.3.) um 20 Uhr auf Gran Kanaria gegen das Team von Unión Derportiva Las Palmas an. /somo