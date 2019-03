Atlético Baleares schafft es nur zum Unentschieden

Die Mannschaft von Atlético Baleares hat am Sonntag (10.3.) nur ein Unentschieden gegen das Team von Ontinyent hingelegt. Trotzdem sind die Blau-Weißen weiterhin an der Spitze der Gruppe 3 in der Dritten Spanischen Fußballliga.

Eigentlich lief es nicht schlecht an für die Insel-Kicker, die sich an diesem Sonntag mal wieder auf dem Festland beweisen mussten. Sie behielten von Anfang an die Oberhand gegen eine schwache Mannschaft von Ontinyent. Nachdem Fullana die Balearen-Spieler in der 40. Minute mit einem Tortreffer in Führung schoss, gingen sie siegessicher in die Halbzeitpause. Doch das Spiel war noch lange nicht vorbei. Als der Schiedsrichter in der 79. Minute Yelko Pino des Platzes verwies, bröckelte die Selbstsicherheit von Atlético Baleares. Und tatsächlich schafften es die Gastgeber, die Schwächephase ihrer Gäste auszunutzen und in der 84. Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Atlético Baleares kann dennoch seine bisherige Niederlagenfreiheit im Jahr 2019 weiterführen und hat jetzt noch einen Punkt Vorsprung zum zweitplatzierten Villarreal B. Gegen eben jene Mannschaft wird Atlético Baleares am kommenden Sonntag (17.3.) um 12 Uhr zuhause in Palma de Mallorca antreten. /somo