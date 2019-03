Österreicher gewinnen die Rally Clásico

Im zweiten Jahr in Folge haben die Österreicher Kris Rosenberger und Christina Ettel am Samstag (9.3.) das Zeitfahren der Rally Clásico auf Mallorca gewonnen. Nach einen spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den englischen Piloten Seb Pérez konnte sich das Team am frühen Abend durchsetzen und erreichte mit 36 Sekunden Vorsprung als erste das Ziel.

Obwohl die Österreicher bereits mit einem Vorteil in die dritte Etappe (Estellencs-Andratx) des Oldtimer-Rennens gestartet waren, mussten sie dennoch alles geben, um mit ihrem Porsche 911 aus dem Jahr 1981 den Sieg zu erlangen. Auf den dritten Platz schaffte es das deutsche Team von Georg Berlandy und seiner Kopilotin Ulrike Schmitt. /somo