Neues Spartan Race an der Playa de Palma

Im Mai kommen die Spartaner an die Playa de Palma.

Im Mai kommen die Spartaner an die Playa de Palma. Foto: Veranstalter

Die Initiative für qualitativ hochwertigen Tourismus an der Playa de Palma, Palma Beach, hat einen neuen Wettkampf ins Leben gerufen. Wie aus einer Pressemitteilung von Samstag (16.3.) hervorgeht, steht am 12. Mai das Workout Palma Beach Race an.

Bei diesem Event handelt es sich um ein Spartan Race, also einen Hindernislauf. "Über Asphalt, Sand und durch das Wasser geht das Rennen", so die Pressemitteilung. Zur Wahl stehen entweder fünf oder zehn Kilometer Strecke.

Die Einschreibung erfolgt im Internet (hier klicken). Für Kinder werden kostenlose Wettkämpfe angeboten. /rp