Atlético Baleares baut die Tabellenführung weiter aus

Atlético Baleares lässt sich jetzt, da die Saison in der Segunda División B so langsam dem Ende entgegengeht, offenbar von niemandem mehr aufhalten. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann besiegte am frühen Sonntagnachmittag (24.3.) auswärts die Erstliga-Reserve von Espanyol Barcelona mit 2:0. Der Vorsprung an der Tabellenspitze auf den Zweiten Villarreal B beträgt nun schon sechs Punkte.

Die Gäste beherrschten weitgehend das Geschehen auf dem Platz und gingen in der 43. Minute durch ein Tor von Marcos de la Espada in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb es bei der Dominanz des Teams von Trainer Manix Mandiola. Der Ball lief gewohnt flüssig, die Hausherren kamen kaum vor das Tor von Carl Klaus, der nur einmal eine Eins-gegen-Eins-Situation zu klären hatte. In der Nachspielzeit führte dann ein Konter durch Marcos Ortiz zum 0:2-Endstand.

Atlético Baleares führt die Drittliga-Tabelle mit 57 Punkten vor Villarreal B mit 51 Punkten an, das gegen Ontinyent daheim über ein 0:0 nicht hinauskam. Platz 1 ist für die Play-offs wichtig, weil Atlético Baleares so bereits in die Zweite Liga aufsteigen könnte, wenn das Team eine Runde der Play-offs siegreich gestalten kann. Atlético Baleares tritt am kommenden Sonntag (31.3.) im Stadion Son Malferit in Palma gegen den CD Ebro an.

Damen-Mannschaft steigt in die Zweite Liga auf

Noch mehr Grund zum Jubeln gab es für Atlético Baleares im heimischen Stadion Son Malferit. Dort spielte zeitgleich die Damen-Mannschaft. Das Team, das in dieser Saison in der Dritten Liga den Spielbetrieb aufnahm, besiegte Atlético Jesús mit 7:1 und sicherte sich damit die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Zweite Liga. /jk