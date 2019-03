Real Mallorca ist auch montags siegreich

In seinem vielleicht besten Spiel der laufenden Saison hat der Zweitligist Real Mallorca am Montagabend (25.3.) Zaragoza mit 3:0 besiegt. Das Team von Trainer Vicente Moreno erspielte sich zur Freude der knapp 8.000 Zuschauer im Stadion Son Moix in Palma de Mallorca zahlreiche Torchancen, kurz vor der Halbzeitpause traf schließlich Raíllo zum 1:0.

Die Führung bauten in der zweiten Halbzeitpause Abdón (77. Minute) und Aridai (82.Minute) weiter aus. Die Gäste aus Zaragoza waren zu diesem Zeitpunkt bereits chancenlos: Nieto sah in der 72. Minute die rote Karte, das Team musste das Spiel mit zehn Mann beenden.

Real Mallorca rangiert nun auf dem sechsten Tabellenplatz. Nächster Gegner ist am Sonntag (31.3.) um 12 Uhr Córdoba. /ff