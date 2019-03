So haben die Fußball-Vereine von Mallorca am Sonntag (31.3.) gespielt

Marcos von Atlético Baleares beim Heimspiel gegen C.D. Ebro in Palma de Mallorca.

Real Mallorca verlor am Sonntag (31.3.) beim Auswärtsspiel in Andalusien gegen Córdoba 2:3. Das geplante Heimspiel am kommenden Sonntag (7.4.) gegen Reus fällt aus, da die katalanische Mannschaft aufgrund finanzieller Probleme suspendiert wurde.

Auch für Atlético Baleares war der Sonntag (31.3.) kein besonders guter Tag. Die Inselkicker konnten gegen C. D. Ebro beim Heimspiel in Palma de Mallorca lediglich ein Unentschieden (0:0) erzielen. Am kommenden Sonntag (7.4.) spielt der Insel-Verein um 12 Uhr gegen Teruel. /sw