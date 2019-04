Atlético Baleares holt nur ein Unentschieden

Drittligist Atlético Baleares hat am Sonntag (7.4.) gegen Abstiegskandidat Teruel 1:1 gespielt. Es ist das zweite Unentschieden in Folge, das Team des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann bleibt damit in diesem Jahr vorerst unbesiegt und Tabellenführer. Allerdings verkürzen sich die Abstände zu den Rivalen merklich.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit bei dem Auswärtsspiel, in der die Mallorca-Kicker nicht richtig ins Spiel fanden, ging das Team von Trainer Manix Mandiola in der 59. Minute in Führung: Fullana traf nach einem Foul an Nuha im Elfmeter zum 1:0. Der Ausgleich folgte jedoch postwendend, Durán traf für die Gastgeber in der 64. Minute.

Als nächstes trifft Atlético Baleares am Sonntag (14.4.) um 12 Uhr auf das Team von Cornella. /ff