Volkslauf für die Frau: Am Samstag (13.4.) laufen tausende in Pink

So sah der Volkslauf im vergangenen Jahr aus. Foto: Antoni Ramis

Zum vierten Mal veranstaltet die Stadt Palma de Mallorca in diesem Jahr den Volkslauf Palmadona, bei dem Frauen ein Zeichen setzen, indem sie gemeinsam Sport treiben und in pinkfarbenen Trikots durch die Stadt laufen. Auch Männer sind dabei eingeladen, gemeinsam mit den Frauen Farbe zu bekennen. Im vergangenen Jahr nahmen mehrere Tausend Menschen an dem Volkslauf teil.

Dieses Jahr findet er am Samstag (13.4.) statt. Die Teilnehmerinnen können zwischen einer 4 oder 8 Kilometer langen Strecke wählen. Der gemeinsame Start ist um 17 Uhr. Ab 16.40 Uhr animiert ein Fitnessstudio zum gemeinsamen Aufwärmen.

Kostenlose Einschreibungen sind ab Montag (8.4.) auf der Website von Elitechip möglich. Sofern noch Plätze vorhanden sind, können sich die Teilnehmer auch noch am Tag der Veranstaltung bis eine Stunde vor dem Beginn des Laufs einschreiben. /tg

Mit dem Auto sollte man die Innenstadt am Samstagnachmittag meiden: