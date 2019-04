Das gibt es beim Roadbike-Festival an der Playa de Muro zu sehen

Die Radsaison auf Mallorca kommt auf Touren. Ab Mittwoch (10.4.) steht einer der Höhepunkte für Amateursportler an: die neunte Ausgabe des Roadbike-Festivals an der Playa de Muro. Dort präsentieren die Radfirmen ihre neuen Produkte und bieten diese zur kostenlosen Probefahrt an. Zudem stehen ehemalige Profis und Experten für Ausfahrten und zum Fachsimpeln parat.

Das Festival wird am Mittwoch um 17.30 Uhr eröffnet. Doch bereits ab 9 Uhr sind die Stände geöffnet, und um 15 Uhr gibt es die erste kostenlose Ausfahrt. Geleitet wird sie von den ehemaligen Profis Mario Kummer, Björn Schröder und Jan Eric Schwarzer. Kummer hat sich mit zwei Weltmeistertiteln und der Goldmedaille im 100-Kilometer-Mannschaftsfahren bei den Olympischen Spielen 1988 einen Namen gemacht. Schröder fuhr bei den drei großen Touren mit. Sein größter Erfolg war der Sieg der Rothaus Regio Tour 2008. Schwarzer war als Profi auf der Bahn unterwegs. Auf Mallorca ist er durch sein Radsport-Hotel MA-13 in Sineu bekannt.

Bis Samstag finden täglich weitere geführte Ausfahrten statt. Nachmittags schlägt der Veranstalter drei verschiedene Strecken vor. So können die Hobbysportler zwischen einem 40, 60 oder 90 Kilometer langen Rundkurs wählen. Die Anmeldung für die Ausfahrten erfolgt am Roadbike-Stand.

Bis Freitag (12.4.) sind die Stände von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm mit Workshops und Vorträgen. Am Samstag ist bis etwa 22 Uhr geöffnet. Dann wird die Messe mit einer Party verabschiedet. Während des Festivals stellt der Hauptsponsor Krombacher kostenlos alkoholfreies Bier zur Verfügung.