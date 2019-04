Triathlon Portocolom: Zum Leuchtturm und zurück

Der Triathlon in Portocolom wird Jahr für Jahr von den balearischen Triathleten zum besten Wettkampf auf den Inseln gewählt. Auch Michael Van Cleven gefällt das Rennen an der Ostküste ausgesprochen gut. Der Belgier war in den vergangenen vier Jahren erfolgreich. Klar, dass er bei der 22. Ausgabe am Sonntag (14.4.) als Favorit an den Start geht.

Der Triathlon in Portocolom geht über die Mitteldistanz: ein Kilometer Schwimmen, 100 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Für Amateure wird auch die halbe Distanz angeboten. Besonders attraktiv ist die Laufstrecke zum Leuchtturm von Portocolom.

Dieses Jahr bekommt Michael Van Cleven Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Timothy Van Houtem hat bei der Challenge Madrid gezeigt, dass er bei der längeren Ironman-Distanz siegen kann. Nun will der Belgier seinem Landsmann die Show stehlen. Auf den vorderen Plätzen wird auch Markus Hörmann erwartet. Der Münchener lebt in Felanitx und kennt die Strecke bestens. Außenseiterchancen werdem dem Mallorquiner Carlos López eingeräumt. Der Triathlet gehört zu den Profis auf der Ironman-Strecke. Im September 2017 verhinderte ein Autounfall, dass er bei der WM auf Hawaii antrat. Nun kämpft sich der 35-Jährige langsam zurück.

Bei den Frauen ist eine Deutsche aus Frankfurt an der Oder die große Favoritin auf den Sieg. In den Vorjahren scheiterte Jenny Schulz mit einem dritten und einem zweiten Platz knapp an Gold. Dieses Mal will die Duathlon-Europameisterin von 2014 als Erste über die Ziellinie laufen.

Startschuss ist am Sonntag um 8.45 Uhr. Wer sich spontan für den Triathlon noch anmelden möchte, kann das für 160 Euro unter www.triathlonportocolom.net tun.