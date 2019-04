Glanz-Partie von Atlético Baleares

Atlético Baleares ist weiter auf Triumphzug. Am Sonntag (14.4.) besiegte der Drittligist die Gastmannschaft aus Cornellà zuhause auf Mallorca mit 2:0. Damit haben die Blau-Weißen nun einen Vorsprung von sieben Punkten zu ihrem Verfolger Hércules de Alicante.

Verlieren gehört nicht zu den Erfahrungen, die Atlético Baleares in diesem Jahr mitnehmen möchte. Nicht ein einziges Mal unterlagen die Inselkicker seit Jahresbeginn und unterstrichen ihre Erfolgssträhne nun mit einem sauberen Spiel. Von Anfang an war die Mannschaft präsent und ging mutig voran. Bereits in der 4. Minute wurde die offensive Spielweise belohnt: Nuha Marong gelang der 1:0-Treffer und sorgte für tosenden Jubel unter den Fans.

Auch die zweite Halbzeit begann rasant. Wieder stürmten die Blau-Weißen kurz nach Anpfiff voran und Samuel Shashoua gelang es bereits in der 47. Minute, mit dem 2:0-Treffer den Vorsprung weiter auszubauen. Eingeschüchtert von der dominanten Spielweise der Insulaner gaben sich die Gäste aus Cornellà zurückhaltend und schafften es nicht ein einziges Mal, einen Schuss zu verwandeln.

In der kommenden Woche tritt Atlético Baleares wegen der Osterfeierlichkeiten bereits am Karsamstag (20.4.) an - um 17 Uhr auswärts gegen Llevante Atlético. /somo