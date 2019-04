Schweizerin gewinnt den Portocolom-Triathlon

Die Schweizerin Emma Bilham und der Italiener Domenico Passuello haben am Sonntag (14.4.) den Triathlon in Portocolom im Osten von Mallorca gewonnen. An dem sportlichen Wettkampf nahmen mehr als 800 Sportler teil.

Für die Schweizerin Bilham ist es bereits das zweite Mal, dass sie den Sieg einfährt. 111 Kilometer vom Leuchtturm und wieder zurück legte sie laufend, schwimmend und mit dem Fahrrad zurück und schaffte auch die Steigungen von Sant Salvador mühelos. Nach vier Stunden, vier Minuten und einer Sekunde erreichte sie glücklich das Ziel im Club Náutico. Hier hatte sie bereits 2016 den ersten Platz belegt. Zweite wurde ihre Landsfrau Nina Derron, die drei Minuten später über die Ziellinie kam. Dritte wurde die Britin Chantal Cummings.

Bei den Männern war es der Italiener Domenico Passuello, der sich durchsetzte. Nach nur drei Stunden, 39 Minuten und 38 Sekunden erreichte er das Ziel. Er übertrumpfte damit den schweizer Favoriten Manuel Kung und den Belgier Michael Van Cleven, der in der Vergangenheit bereits vier Mal den Portocolom-Triathlon gewonnen hatte. Beide hatte sich wegen Verletzungen im Laufe des Wettkampfes zurückziehen müssen. Zweiter bei den Männern wurde so der Pole Sowinski, der zwei Minuten länger als Passuello brauchte. Der Deutsche Markus Hormann (Sieger im Jahr 2014) wurde Dritter. /somo