Wichtige Siege für Mallorcas Fußballclubs im Aufstiegskampf

Erinnern Sie sich noch, als Mallorcas Fußball vor einem Jahr auf der Krankenstation lag? Atlético Baleares drohte der Abstieg in die vierte Liga, Real Mallorca kämpfte um die Rückkehr zumindest in den professionellen Fußball. Ein Jahr später sieht es komplett anders aus. Die mallorquinischen Vereine schweben auf Wolke Sieben, wenn nicht sogar noch höher.

Atlético Baleares hat am Samstag (20.4.) das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von UD Levante mit 2:1 gewonnen. Der Drittligist vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann legte gut los und ging durch Treffer von Marcos de la Espada und Samuel Shashoua in der ersten Halbzeit in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Levante B nach 55 Minuten zum Anschlusstreffer. Atlético spielte nach 71 MInuten zu Zehnt, nachdem Pedro Ortiz mit der roten Karte vom Platz musste. Das Team konnte dennoch den Sieg einfahren und führt nun weiter die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an. Vier Spiele stehen noch aus. Weiter geht es am Sonntag (28.4., 12 Uhr) im Stadion von Son Malferit gegen Valencia B.

Gut drauf ist auch Real Mallorca. Der Zweitligist hat im Stadion von Son Moix Rayo Majadahonda mit 2:0 geschlagen. Beide Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Aridai nutzte einen Patzer der Gästeverteidigung, Lago Júnior erhöhte vom Punkte auf 2:0. In der zweiten Halbzeit erhielten die Gäste einen fragwürdigen Strafstoß, den RCD-Keeper Manolo Reina jedoch entschärfte. In der Nachspielzeit war Majadahonda nach einem Platzverweis nur noch zu Zehnt.

Real Mallorca steht auf dem vierten Platz, der für die Play-offs berechtigt. Der Rückstand zum direkten Aufstiegsplatz 2 beträgt sechs Punkte. Neun Spiele stehen noch aus. Auswärts geht es am Samstag (27.4.) gegen Málaga weiter. /rp