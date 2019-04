Real Mallorca siegt auswärts gegen Málaga

Das war ein nötiger Auswärtssieg: Real Mallorca hat am Sonnabend (27.4.) in gegen Málaga 0:1 gewonnen. Das Tor schoss Leo Suárez in der 86. Minute. Vier gelbe Karten wurden gegen die Mallorquiner gezogen. Mit dem Sieg sind sie den Play-offs. Sie belegen jetzt mit 61 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle.

Atlético Baleares hat Zuhause im Stadion von Son Malferit gegen die zweite Mannschaft des FC Valencia mit 3:2 gewonnen.