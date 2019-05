Über Mallorca zur Ironman-WM

Inselkenner wissen, dass das Autofahren am zweiten Maiwochenende rund um Alcúdia keine gute Idee ist. Denn am Samstag (11.5.) steht der Ironman 70.3 im Norden der Insel an. Wie bereits im Vorjahr gehen bei der „kleinen" Ausgabe des bekannten Triathlons keine Profis an den Start. Umso größer sind die Chancen für die Hobbysportler, sich einen Platz für die Ironman 70.3-Weltmeisterschaft in Frankreich zu sichern.

Die Zugkraft, die teilnehmende Profiathleten ausüben können, braucht der Triathlon auf Mallorca seit Jahren nicht mehr. Die gut 3.800 Startplätze sind meist bereits im Vorjahr verkauft – und das trotz der stolzen Preise von knapp 400 Euro pro Startplatz.

Um 7.55 Uhr beginnt am Samstag der Start im Meer vor Port d'Alcúdia. In der Bucht stehen zuerst 1,8 Kilometer Schwimmen an. Danach geht es auf dem Fahrrad weiter. Die 90 Kilometer lange Radrundstrecke über Pollença, Lluc, Muro und Sa Pobla hat die meisten Straßensperrungen zur Folge. Der abschließende Halbmarathon führt lediglich in mehreren Runden an der Strandpromenade von Port d'Alcúdia lang. Profis brauchen etwa dreieinhalb bis vier Stunden für den Triathlon. Die Teilnehmer haben bis 17 Uhr Zeit, um die Ziellinie am Strand zu durchlaufen.

Je nach Altersklasse können sich insgesamt 60 Teilnehmer auf Mallorca für die Weltmeisterschaft in Nizza Anfang September qualifizieren. Dort geht es dann gegen die Profis. Amtierender Titelträger ist der Deutsche Jan Frodeno.

Rund um das Rennen auf der Insel gibt es in Port d'Alcúdia eine kleine Ironman-Messe und ein Kinderrennen bereits am Freitagabend (10.5.) um 18 Uhr.