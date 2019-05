Real Mallorca verabschiedet sich vom direkten Aufstieg

Satz mit x, das war wohl nix. Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat sich mit einer 1:2-Niederlage beim bereits abgestiegenen katalanischen Verein Nàstic Tarragona wohl selbst aus dem Rennen um den zweiten Tabellenplatz katapultiert, der zum direkten Aufstieg in die Primera División berechtigt. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen und sieben Punkten Rückstand auf Rang 2 dürften nur noch die kühnsten Optimisten darauf hoffen, Granada noch einzuholen, auch wenn die Andalusier noch ins Stadion von Son Moix reisen müssen.

Die Niederlage in Katalonien war weitgehend verdient für das Team von Trainer Vicente Moreno, das nun vor allem darauf bedacht sein sollte, die Play-offs um den dritten Aufstiegsplatz so schnell wie möglich in trockene Tücher zu bringen. In Tarragona bekamen die Hausherren in der 39. Minute einen Elfmeter, den Uche am bereits geschlagenen Torwart vorbeischoss. Der Schuss verfehlte aber auch das Tor deutlich. Nur zwei Minuten später machte der Angreifer seinen Fehler aber wieder gut und brachte die Heimmannschaft in Führung, den Gästen fehlten klare Torgelegenheiten und eine zielführende Spielweise.

Nach dem Seitenwechsel drängte Real Mallorca zwar auf den Ausgleich, allerdings war phasenweise Nàstic dem zweiten Tor näher als die Gäste dem Remis. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst glich Abdon für Real Mallorca in der 90. Minute aus, bevor Kanté in der 93. Minute die erneute Führung für die Hausherren und damit den Endstand erzielte.

Die kommende Partie für Real Mallorca steht am Sonntag (19.5.) um 12 Uhr gegen Almería im Stadion von Son Moix an. /jk