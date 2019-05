Atlético Baleares ist Meister der dritten Liga

Etappenziel erreicht: Einen Spieltag vor Saisonende hat Atlético Baleares die Meisterschaft sichergestellt. Der Drittligist gewann am Sonntag (12.5.) im Stadion von Son Malferit mit 2:1 gegen Lleida.

Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Erst nach einer halben Stunde schlug Nuha Marong für Atlético Baleares zu. Der Stürmer aus Gambia hob den Ball aus 20 Metern über den herauseilenden Torwart. Drei Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle. Eine Flanke köpfte er per Aufsetzer ins Netz.

Lleida, das mit einem Sieg noch Chancen auf eine Play-off-Teilnahme gehabt hätte, gab sich nicht auf und verkürzte eine Minute später. Bei dem Angriff hatte die ganze Abwehr der Mallorquiner geschlafen.

In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nicht viel. Nach 70 Minuten waren die Gäste nach einem Platzverweis in Unterzahl. Atlético Baleares konnte das zwar nicht zu einem weiteren Tor nutzen, dafür blieben die Chancen für Lleida auch aus.

Mit fünf Punkten Vorsprung vor Verfolger Hercules Alicante ist der Club vom deutschen EIgentümer Ingo Volckmann nun nicht mehr von der Tabellenspitze zu vertreiben. Da ist es auch egal, dass beide Teams am kommenden Sonntag (19.5.) noch aufeinandertreffen. Atlético Baleares wird wohl dann die Stammspieler für die Play-offs schonen.

Denn auch als Meister muss Atlético Baleares in die Aufstiegsrunde. Es gibt jedoch einen Vorteil. Denn in der ersten Runde trifft Atlético auf einem Meister der anderen drei Gruppen. Mit einem Erfolg in Hin- und Rückspiel kann Atlético Baleares bereits aufsteigen. Im Falle einer Niederlage hätte das Team eine zweite Chance in den "normalen" Play-offs der Tabellenzweiten bis Tabellenvierten. /rp