Real Mallorca gewann am Sonntag (19.5.) im Son Moix Stadion in Palma de Mallorca 1:0 gegen die Mannschaft aus Almería. Das Tor für den Fußball-Zweitligisten schoss in der 75. Minute Salva Sevilla. Am Montag (27.5.) spielt der Inselclub gegen Deportivo La Coruña. /sw