Schwerer Gegner für Atlético Baleares in den Play-offs um den Aufstieg

Atlético Baleares trifft in den Play-offs um den Aufstieg in die zweite Liga auf Racing Santander. Das hat die Auslosung des spanischen Fußballverbandes am Montag (20.5.) ergeben. Der Inselclub muss zuerst auswärts ran. Für das Rückspiel im Son Malferit sollten Fans sich frühzeitig mit Karten eindecken.

Santander gilt als der schwerste Gegner. Der Traditionsclub hat die Gruppe 2 ohne Probleme gewonnen. Ein Vorteil für Atlético Baleares könnte sein, dass Santander seit Wochen als Meister feststand. Die Mannschaft hatte daher in den vergangenen Spielen ein paar Gänge heruntergeschaltet und konnte in den vergangenen sechs Partien nicht mehr gewinnen.

Chancen rechnet sich Atlético Baleares vor allem im Rückspiel aus. Santander dürfte sich im kleinen Stadion von Son Malferit schwer tun. Dort ist Atlético zudem das ganze Jahr unbesiegt.

Sollte der Inselclub in Hin- und Rückspiel als Sieger hervorgehen, wäre der Aufstieg perfekt. Im Falle einer Niederlage gibt es eine zweite Chance in den Play-offs gegen die Zweit- bis Viertplatzierten.

Tickets für das Rückspiel im Son Malferit sollten frühzeitig gekauft werden. Denn bereist zu den letzten Saisonspielen war das Stadion mehr als voll. Wann der Vorverkauf startet, ist nicht bekannt. Karten gibt es normalerweise an der Stadionkasse und im Internet (hier klicken). /rp