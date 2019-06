Real Mallorca-Spiel wegen Tod von Fußballprofi verschoben

Die Nachricht hat am Samstagmittag in der Fußballwelt große Trauer ausgelöst: Der ehemalige spanische Nationalspieler José Antonio Reyes ist am Samstagvormittag (1.6.) bei einem Autounfall in Andalusien gestorben. Das Fahrzeug, in dem der ehemalige Spieler von FC Arsenal, Real Madrid und FC Sevilla reiste, war von der Fahrbahn abgekommen und in Flammen aufgegangen. Reyes wurde 35 Jahre alt.





We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 de juny de 2019

Der spanische Fußballverband hat auf den Schock reagiert und alle für Sonntag (2.6.) anstehenden Zweitligaspiele. Dazu gehört auch das Spiel von Real Mallorca . Die roten Inselkicker treten zuhausean. Es ist das vorletzte Spiel der Saison und die Mallorquiner zittern um einen Play-Off-Platz.Der spanische Verband hatauf 21 Uhr im Stadion Son Moix angesetzt. /pss