Schlägt Serena Williams bei den Mallorca Open auf?

Das Starterfeld der Mallorca Open (17. bis 23. Juni) könnte dieses Jahr mit den ganz großen Namen besetzt sein. Neben der bereits bestätigten Angelique Kerber verhandelt der Veranstalter des Rasenturniers in Santa Ponça auch mit Maria Sharapova und Serena Williams.

Turnierveranstalter Edwin Weindorfer hat Sharapova eine Wildcard angeboten. Die Russin trainiert bereits in Santa Ponça, "Es gefällt mir hier, die Plätze sind sehr gut. Wenn im Training alles gut läuft, dann nehme ich die Wildcard gerne an", wird sie in einer Pressemitteilung zitiert.

Am Samstag (8.6.) soll dann auch Angelique Kerber ins Training in Santa Ponça einsteigen. Mit Anna-Lena Friedsam, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki sind drei weitere bekannte deutsche Spielerinnen bei den Mallorca Open vertreten.

Gerne dabei wäre auch Serena Williams. Edwin Weindorfer bestätigt, dass das Management von Williams um eine Wildcard angefragt hat. Die Gespräche laufen noch.

Es könnte das letzte WTA-Turnier in Santa Ponça sein. Die Mallorca Open haben sich für das kommenden Jahr für ein ATP-Turnier beworben. Es ist nicht auszuschließen, dass die Damen dann weichen müssen. /rp