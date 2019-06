Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im MZ-Interview zur Frauen-WM

"Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze." Mit diesem Spruch wirbt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen um Zuspruch für die WM in Frankreich. Deutschland startet am Samstag (8.6., 15 Uhr, live in der ARD) gegen China ins Turnier. Spanien und Südafrika ergänzen die Gruppe B. Martina Voss-Tecklenburg ist seit vergangenen November Bundestrainerin. Seit 16 Jahren kommt sie in den Urlaub nach Mallorca. "Auch nach der WM geht es für drei Wochen auf die Insel." Die MZ sprach mit der 51-Jährigen nach der gelungenen Generalprobe am Donnerstag (30.5.) gegen Chile (2:0).

Im Interview spricht Voss-Tecklenburg über das gewagte Video, mit dem die Fußballerin für sich selbst Werbung machen. "Es ist erlaubt, wenn jemand Frauenfußball nicht mag. Wir finden es aber nicht gut, wenn das in den sozialen Medien beleidigend ausgedrückt wird. Dagegen wollen wir angehen. Es ist selbstverständlich, dass Mädchen Fußball spielen.

Hier das komplette Video:

Zudem erzählt die Bundestrainerin, dass sie das legendäre Kaffeeservice, das die DFB-Frauen nach dem EM-Sieg 1989 geschenkt bekamen, noch tagtäglich benutzt. "Es ist aber nicht mehr vollständig, da diverse Teile in Museen stehen. Dennoch ist es immer wieder schön, wenn ich einen Teller, Tasse oder Eierbecher in der Hand halte."

Natürlich geht es auch um die anstehende WM. "Andere Länder sehen uns als Titelfavoriten. Wir benennen uns aber nicht als solchen", so Voss-Tecklenburg.

Lesen Sie das komplette Interview in der aktuellen Ausgabe der MZ und im E-Paper.