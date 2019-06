Jetzt geht es für Real Mallorca in die Playoffs

Bei seinem letzten Saisonspiel hat das Team von Real Mallorca am Samstagabend (8.6.) ein torloses Unentschieden hingelegt. Jetzt stehen die Playoffs an, um doch noch den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen.

Viele Fans hätten sich wohl mehr erwartet bei der letzten Partie einer meist erfreulichen Saison. Doch obwohl die Roten auswärts gegen Extremadura nur ein 0:0 hinlegten, reicht es für den fünften Platz in der Tabelle - ein Ziel, das sich das Team zuvor gesteckt hatte.

Bis auf eine gelbe Karte für Mallorca-Spieler Salva Ruiz in der 35. Minute verlief das Spiel größtenteils ereignislos. Keine der Mannschaften konnte sich als klarer Sieger hervortun.

Spannend wird es nun in den Playoffs, die über den lang ersehnten Aufstieg in die Primera División entscheiden. Mallorca muss dabei gegen Albacete BP antreten. Das Hinspiel ist am Donnerstag (13.6.) um 21 Uhr im Son-Moix-Stadion in Palma de Mallorca. Das Rückspiel am Sonntag (16.9.) um 19 Uhr. /somo