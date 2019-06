Deutscher WM-Held von 2006 kickt auf Mallorca mit Kindern

Selten hat sich eine Torvorlage bei deutschen Fußballfans so ins Gedächtnis gebrannt wie die von David Odonkor bei der Heim-WM 2006. Im Gruppenspiel gegen Polen flitzte der Flügelspieler in der letzten Minute an der Außenlinie entlang, seine Flanke drückte Oliver Neuville zum 1:0-Siegtreffer über die Linie. Dieser Tage ist Odonkor im Urlaub auf Mallorca. Am Dienstag (11.6.) machte er den Kindern im Fußballtrainingslager Fussicamp eine Freude und trainierte mit.

"Für mich ich es eine Selbstverständlichkeit zu kommen, wenn ich schon mal auf der Insel bin", so Odonkor. Der ehemalige Nationalspieler kennt Fussi-Camp-Betreiber Michael Busse über den gemeinsamen Freund Paul Janke (bekannt aus der Reality-Show "Der Bachelor"). Nach seiner Karriere arbeitet Odonkor als Trainer, ist aber auch oft im Fernsehen bei Reality-Shows zu sehen.

"Es gibt nichts Schöneres als leuchtende Kinderaugen", sagt Odonkor, der selbst eine kleine Tochter hat. Mit Autogrammen hat er auch die Kinder im Fussicamp glücklich gemacht. /rp