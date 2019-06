Maria Sharapova vor Mallorca Open: "Niemand setzt auf mich. Das ist meine Chance"

Sharapova bei der Presserunde in Santa Ponça.

Der Glamourfaktor in Santa Ponça ist deutlich gestiegen. Maria Sharapova gibt sich bei den Mallorca Open die Ehre. In einem Pressegespräch gab die ehemalige Nummer 1 der Welt Auskunft über ihre Chancen und ihr Comeback nach Verletzung.

"Die Schulter ist gut", sagte die Russin direkt zu Beginn. Seit Januar hatte die 32-Jährige pausiert. "Ich hatte schon vor zehn Jahren Schulterprobleme. So gesehen war das nichts neues für mich. Aber im Januar habe ich das Tennisspielen nicht mehr genossen. Nach so einer Verletzung will man immer schnell zurückkommen. Aber Eile ist nicht immer die beste Lösung."

Bei den Mallorca Open steigt sie am Dienstag (18.6.) ein und will direkt angreifen. Das Rasenturnier in Santa Ponça gilt als Vorbereitung auf Wimbledon. Für das Turnier auf der Insel sowie für den Grand Slam hat Sharapova große Ambitionen. "Niemand setzt auf mich. Das könnte meine Chance sein."

Dabei muss sich die Russin erstmal wieder an den Rasen gewöhnen. In den vergangenen vier Jahren hat sie nur ein Spiel auf dem Belag absolviert. "Es ist knifflig", sagte sie dazu lediglich. "Im Training in Santa Ponça habe ich mich super vorbereitet. Aber es ist etwas anderes, wenn es dann ins erste Match geht."

Ein Beispiel kann sich Sharapova an Mallorcas Tennisprofi Rafael Nadal nehmen, der nach zahlreichen Verletzungen immer wieder zurückkehrte. "Er ist ein unglaublicher Kämpfer und ein großes Vorbild für mich", so die 32-Jährige. /rp