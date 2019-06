Aufstiegsspiel von Real Mallorca ausverkauft

Man könnte meinen, die Backstreet Boys spielen in Palma de Mallorca. Lange Schlangen haben sich am Stadion von Son Moix gebildet. Die Leute standen für Karten für das Aufstiegsspiel von Real Mallorca an. Am Donnerstag (20.6.) vermeldete der Club: ausverkauft.

Am Donnerstag trifft Real Mallorca im Hinspiel auf Deportivo La Coruña. Die Entscheidung, wer in die erste Liga aufsteigt, fällt im Rückspiel am Sonntag (23.6., 21 Uhr) im Stadion von Son Moix.

Alle 23.142 Plätze sind nun vergeben. Zuletzt war das Stadion zu Erstligazeiten vor sechs Jahren ausverkauft. /rp