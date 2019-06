Real Mallorca kehrt in die Primera División zurück

Real Mallorca ist zurück in der Primera División. Der Inselclub hat am Sonntagabend (23.6.) in Palma Deportivo La Coruña im Play-off-Endspiel 3:0 besiegt (Hinspiel 0:2)

Mit einem Tor von Ex-St. Pauli-Spieler Budimir ging der Inselclub in Führung, Anfang der zweiten Halbzeit sorgte Salva Sevilla mit einem traumhaften Freistoßtor für das 2-0. Zu dem Zeitpunkt deutete alles auf Verlängerung hin, nachdem Deportivo La Coruña im Hinspiel mit 2-0 gewonnen hatte. Dann aber kam ein spektakulärer Sololauf von Abdon Prats, der sich aus 25 Metern ein Herz fasste und den Ball rechts in den Winkel hämmerte.

Kurz vor Ablauf der vier Minuten Nachspielzeit hatte Deportivo durch Martín die Chance auf das Tor, das den Aufstieg bedeutet hätte, doch der Ball ging knapp am Tor von Keeper Reina vorbei. Sechs Jahre nach dem Abstieg ist Real Mallorca somit wieder in der ersten Liga.

Der Jubel im ausverkauften Stadion von Son Moix war ohrenbetäubend, die Fans stürmten den Platz. In der Stadt ertönten Hupkonzerte und bildeten sich die ersten Autokorsos. Fußballerische Erfolge werden in Palma traditionell auf der sogenannten Plaza de las Tortugas vor der Bar Bosch gefeiert.