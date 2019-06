Pure Freude: Real Mallorca feiert in Palmas Innenstadt den Aufstieg

Noch nicht einmal 24 Stunden nach der vollbrachten fußballerischen Großtat - ein 3:0 Sieg gegen Deportivo La Coruña im Finale der Play-off-Runde nach einer 0:2 Niederlage im Hinspiel - feiert Real Mallorca am Montagabend (24.6.) in der Innenstadt von Palma die Rückkehr in die Primera División. Erste Station: der Rathausplatz und ein Besuch beim frisch gewählten Bürgermeister José Hila. Danach ging es weiter zum Consolat de Mar zum Jubeln mit Ministerpräsidentin Francina Armengol.

Anschließend sollte es den Borne hinauf bis zu dem Brunnen vor der Bar Bosch und dem Kaufhaus C&A gehen. Hier, an der sogenannten Plaza de las Tortugas, die eigentlich Plaça de Joan Carles I. heißt, werden auf Mallorca Fußballerfolge gefeiert. Schon in der Nacht zuvor hatte sich der eine oder andere Fan hier ein Bad in dem mit Schildkröten-Figuren dekorierten Brunnen genehmigt.