Radrennen Mallorca 312 nächstes Jahr auch in Deutschland

Das beliebte Radrennen Mallorca 312 wird im kommenden Jahr erweitert. Wie der Veranstalter am Montag (1.7.) in einer Pressemitteilung verkündet hat, wird das Event 2020 in einer vierteiligen Serie ausgetragen. Auch Deutschland kann sich auf einen Teil des Inselrennens freuen.

Tausende Hobbysportler fahren jeden April beim Mallorca 312 mit. Bei der zehnten Ausgabe des Rennens waren die 8.000 Plätze binnen einer Woche ausverkauft. "Es gibt jedes Jahr eine lange Warteliste. Bereits seit drei Jahren hatten wir Angebote, das Rennen in anderen Orten auszutragen", sagt Xisco Lliteras, Veranstalter des Rennens.

Das Mallorca 312 wurde anfangs von einem Fahrradverein ohne kommerzielle Interessen gegründet. "Bereits 2016 waren wir verpflichtet, eine SL zu gründen, da die Teilnehmerzahlen derart gestiegen sind." So hat Lliteras das Unternehmen Milestone Series ins Leben gerufen. Dafür hat er seinen Job als Lehrer aufgegeben.

Das Mallorca 312 bleibt im kommenden Jahr (25.4.) in unveränderter Weise bestehen. Hinzukommen Rennen in der Eifel im August, in Schweden (13.9.) und in Großbritannien. Die neuen Rennen sollen den Charakter des Mallorca 312 erhalten, werden aber auf kürzeren Distanzen ausgetragen. In Deutschland sind es zum Beispiel 205 Kilometer. /lw